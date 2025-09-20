Mañana se disputa el X Torneo de Tiro con Arco
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. Mañana se disputará el X Torneo Tiro con Arco San Buenaventura, organizado por la Asociación Deportiva de Tiro con Arco Villa de Moraleja, que agradece al ayuntamiento su apoyo a este deporte. La competición empezará a las 10.00 horas en el campo de tiro con arco del campo La Vega.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.