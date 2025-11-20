Mañana se celebrará en Losar una reunión sobre gestión de colonias felinas

E. G. R. Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El espacio coworking A Verea, ubicado en el edificio Samorena de Losar de la Vera, acogerá mañana una charla sobre colonias felinas y convivencia vecinal, que comenzará a las 18.00 horas.

En la misma, el Ayuntamiento losareño dará a conocer a los asistentes su programa de gestión de colonias felinas, invitando a asistir tanto a cuidadores de las mismas como a cualquier persona interesada en colaborar con el proyecto y a vecinos afectados por la presencia de gatos en su entorno y deseen conocer las soluciones que ofrece este programa.

Entre los temas a tratar se encuentran principios del método de captura, esterilización y retorno, alimentación responsable y bienestar felino, impacto de las colonias en el entorno y colaboración ciudadana.