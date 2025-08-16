HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mañana se celebra el XXV Mercado Rural Artesano de Montehermoso

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:42

Mañana se celebra una nueva edición del tradicional Mercado Rural Artesano de Montehermoso, que este año cumple su 25 aniversario, y que tendrá lugar en el interior del parque municipal 'Príncipe Felipe' a partir de las 10.00 horas.

A lo largo de la mañana contarán con su tradicional mercado de artesanía, talleres artesanales, degustaciones de dulces y sangría, bailes y estampas típicas a cargo del grupo folklórico Sabor Añejo o visitas guiadas al Museo Etnográfico y la sala de realidad virtual, entre otras actividades, dentro de la amplia programación de las Fiestas de San Bartolomé del municipio montehermoseño.

Desde Adesval, Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón, consideran este evento como una oportunidad «excelente para acercar a los vecinos de la comarca, a todos los visitantes y, sobre todo, a las personas que hacen posible que estos oficios sigan vivos, ya que sus piezas son patrimonio cultural, que sino se conoce, no se puede valorar en su justa medida», sostienen.

