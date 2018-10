Mañana se celebra la romería de San Pedrino

Este fin de semana se celebra en Arroyo de la Luz la tradicional romería de San Pedrino.

A las 12.:00 horas se celebrará la misa solemne en la ermita de la Luz, donde se encuentra la imagen de San Pedro de Alcántara. Seguidamente tendrá lugar la procesión por los alrededores de la ermita.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, a través de la aplicación web Bandomóvil, ha puesto en conocimiento de la población el DOE publicado el pasado 15 de octubre por la Consejería de Medio Ambiente, Políticas y Territorio, en el que se declara la época de peligro medio de incendios en todas las zonas de coordinación del Plan Infoex de Extremadura desde el 16 al 21 de octubre.

Dentro del mismo marco, y ante la proximidad de la celebración de la romería de San Pedrino en la Dehesa Boyal, el Ayuntamiento del municipio ha informado que desde ayer hasta mañana domingo se podrán realizar hogueras y barbacoas en la dehesa boyal. Es responsabilidad de los usuarios no encender o apagar el fuego con viento intenso, otras circunstancias locales. No se podrá abandonar el fuego hasta que este no esté completamente apagado. La limpieza de cenizas, sin brasas o rescoldos, solo se podrá hacer en contenedores o lugares sin riesgo de arder. Cualquier escape debe intentar apagarse o avisar al 112 o titular de esta zona de barbacoas. Si alguien desea obtener más información puede ponerse en contacto en el teléfono 670 753 083, de la Policía Local del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Con la vista puesta en el cielo

Al igual que sucede con fechas señaladas de eventos al aire libre, el sol es el gran asunto en la romería, ya que las previsiones de la AEMET para el fin de semana son de mucha lluvia, tanto para el sábado como para el domingo, lo que tiene a todos con la vista puesta en las nubes que ya están tapando el cielo de Arroyo de la Luz y de la Dehesa Boyal con la esperanza de que llegado el día den un respiro a todos para poder celebrar la romería.