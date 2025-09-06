J. R. N. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Mañana se celebra el V Memorial de pesca por todas las víctimas de la pandemia en el embalse de Molano de Arroyo de la Luz.

Este concurso se organiza en la modalidad libre, una sola caña y un sola anzuelo, admitiéndose todos los cebos naturales permitidos, y no se permite ayudar a otro pescador a sacar el pez, siendo validas las carpas, los carpines, las tencas y los barbos de cualquier medida. Será el uso obligatorio del rejón para meter los peces, y se excluirán aquellos que no están vivos en el momento de pesaje. Todos los participantes deberán estar en la posesión de la licencia de pesca en vigor y el permiso de la sociedad. Este V memorial, esta organizado por el club de pesca deportiva 'Las Pasarelas', y cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Habrá varios premios con un primero de 300 euros y trofeo, un segundo de 200 euros y trofeo, un tercero de 150 euros y trofeo y un cuarto de 100 euros. La entrega de los galargones será en la zona bar Nica y bar Mady.