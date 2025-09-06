HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ARROYO DE LA LUZ

Mañana se celebra el V Memorial de pesca por todas las víctimas de la pandemia

J. R. N.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Mañana se celebra el V Memorial de pesca por todas las víctimas de la pandemia en el embalse de Molano de Arroyo de la Luz.

Este concurso se organiza en la modalidad libre, una sola caña y un sola anzuelo, admitiéndose todos los cebos naturales permitidos, y no se permite ayudar a otro pescador a sacar el pez, siendo validas las carpas, los carpines, las tencas y los barbos de cualquier medida. Será el uso obligatorio del rejón para meter los peces, y se excluirán aquellos que no están vivos en el momento de pesaje. Todos los participantes deberán estar en la posesión de la licencia de pesca en vigor y el permiso de la sociedad. Este V memorial, esta organizado por el club de pesca deportiva 'Las Pasarelas', y cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Habrá varios premios con un primero de 300 euros y trofeo, un segundo de 200 euros y trofeo, un tercero de 150 euros y trofeo y un cuarto de 100 euros. La entrega de los galargones será en la zona bar Nica y bar Mady.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  3. 3 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  4. 4 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  5. 5

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  6. 6 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  7. 7 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  8. 8

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  9. 9 Así ha sido la visita de Carolina Yuste al Centro Internacional de Flamenco en Badajoz
  10. 10

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mañana se celebra el V Memorial de pesca por todas las víctimas de la pandemia