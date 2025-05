Malu Martínez dice que «ha sido maravilloso» ser concejala

Miguel ángel Marcos Domingo, 25 de mayo 2025, 17:25 Comenta Compartir

Los mejores cuatro años de su vida. Así de rotunda se muestra la ya exconcejala socialista Malu Martínez al pedirle una valoración de su paso por la Corporación Municipal y referirse, en concreto, a su etapa al frente de la delegación de Sanidad y Consumo en la anterior legislatura.

Los dos últimos años ha estado, por el contrario, en la oposición. Pero no es ese cambio el motivo que le ha llevado a abandonar el Ayuntamiento, sino la imposibilidad de dedicar a la concejalía el tiempo que cree se merece por respeto a la institución y a los vecinos que votaron al PSOE.

Por un lado está su situación laboral, puesto que sigue trabajando en Saucedilla, en el punto de información del Parque Ornitológico de Arrocampo, como estaba antes. Pero a eso se ha unido el traslado de su marido a Trillo y el alquiler de un piso en Guadalajara. Desde entonces reparte su tiempo entre Saucedilla, Navalmoral y Guadalajara, «porque si no, no lo veo», afirma.

Sobre su etapa como concejala destaca, con diferencia, las cosas buenas sobre las malas, que también se dan.

«Hay que aguantar mucho, es verdad. Pero también hay muchas satisfacciones, mucha gente agradecida. Me he dejado la piel, sobre todo los cuatro primeros años, tratando de hacerlo lo mejor posible y creo que la gente estaba contenta. Los dos últimos años un poco más triste, es cierto, porque no estábamos en el Gobierno, pero bien también con todos los compañeros, sin ningún problema, sean del partido que sean. Es gente conocida, de toda la vida de Navalmoral, y nos llevamos bien aunque pensemos diferente».

De esta experiencia se queda «con el calor de la gente. Y con el orgullo de ser morala y de haber trabajado para mi pueblo», sin olvidar, en lo negativo, los malos momentos que se vivieron con el covid, «sin saber cómo se podían hacer las cosas».

Para terminar, reconoce que si tuviera oportunidad y se dan las circunstancias repetiría como concejala en el futuro, «porque ha sido maravilloso, sinceramente». También que seguirá pendiente del Ayuntamiento «pero de otra manera».