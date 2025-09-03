Malpartida de Cáceres establece cambios en la circulación por el nuevo colegio
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:04
J. R. N. El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha acordado el cambio de la dirección de varias calles por la inminente puesta en funcionamiento del nuevo colegio público 'Los Arcos'. El cambio afecta a las calles Prado, Piñuelas, avda. Barjola y parte de la urbanización La Cañada. Se realiza con el objetivo de garantizar una mayor fluidez del tráfico.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.