Malpartida de Cáceres establece cambios en la circulación por el nuevo colegio

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:04

J. R. N. El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha acordado el cambio de la dirección de varias calles por la inminente puesta en funcionamiento del nuevo colegio público 'Los Arcos'. El cambio afecta a las calles Prado, Piñuelas, avda. Barjola y parte de la urbanización La Cañada. Se realiza con el objetivo de garantizar una mayor fluidez del tráfico.

