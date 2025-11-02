HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?

Malestar en Trujillo por los expedientes sancionadores por las terrazas y la concejala pide tranquilidad

Javier Sánchez Pablos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

La polémica saltó el 27 de agosto, ante las actuaciones policiales por requerimientos de responsables de establecimientos hosteleros y denuncias verbales. Estos hechos provocaron la apertura de expedientes disciplinarios por incumplimientos de las normativas de terrazas, que entró en vigor hace unos meses. En los últimos días, han llegado a diferentes establecimientos la resolución de la alcaldía de la incoación de ese expediente sancionador.

Ante esta situación, integrantes del sector han mostrado su malestar. Detallan que este proceso se debe a la falta de licencias o autorización para la instalación de terrazas. Sin embargo, insisten en que hace meses presentaron la documentación, sin que el propio Ayuntamiento haya informado de esas solicitudes.

La concejala delegada, Rosario Melo, apunta que se realizó una reunión hace unos días con integrantes de la hostelería para mandar un mensaje de tranquilidad. Asimismo, detalló que los hosteleros que lo consideren presenten las alegaciones oportunas ante las posibles sanciones.

