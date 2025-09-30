Madruga y López se hacen con la tinaja

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. La Sierra de Arco volvió a albergar una edición más del Ultrartesanos, una carrera por montaña formada por hasta tres pruebas competitivas y una ruta senderista que disfrutaron de una temperatura perfecta. En categoría masculina, la victoria fue para Miguel Madruga (SM CA Torrejoncillo) que ya atesora varias tinajas de ganador de la prueba. En féminas, Gema López (SM CA Torrejoncillo) se hizo con la vitoria por delante de Esther Pizarro (Itaca Aventura) y María Soledad Rodríguez Bozas (Trail Comesuelas).