Una de las propuestas organizadas por la entidad. CEDIDA
MADROÑERA

Madroñera celebra este sábado 'Música por la Diversidad'

Javier Sánchez Pablos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

La Comisión de Festejos de Madroñera, constituida en asociación, lleva trabajando desde hace dos años en la puesta en marcha de diferentes propuestas con el fin de mejorar la cultura de la población, según explica su presidenta, Guadalupe Flores. Una de ellas tendrá lugar este sábado, con una jornada llena de actividades bajo el nombre de 'Música por la Diversidad'. Cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y con la colaboración del Ayuntamiento.

La programación se iniciará por la mañana con un taller para el público infantil, con la elaboración de instrumentos. A mediodía, habrá una comida popular, con una paella.

Ya, por la tarde, la batucada 'Santuka de fuego' recorrerá las calles del municipio. Todo ello se unirá a la lectura de un manifiesto a cargo de la concejala de Igualdad. Esta jornada festiva se completará con las actuaciones de 'Trikinosis' y Electric Band, además de un espectáculo de drags. El punto y final llegará con la música de DJ Alex Pinto.

A modo de preámbulo, mañana habrá un taller de danza.

