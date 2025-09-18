El lunés se realizará una ruta en bicicleta en Moraleja

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. La localidad cacereña, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, acogerá el lunes la ruta en bicicleta 'Moraleja pedalea', para todas las edades. Se saldrá desde el Centro de Exposiciones, Ferias y Emergencias Nave del Trigo a las 18.00 horas. Al finalizar la ruta, en la plaza de toros, se realizará el sorteo de una bicicleta para mayores de 12 años, en el que cualquier participante puede ser el afortunado. La inscripcion se realizará previamente en el registro del Ayuntamiento y hay que llevar el número sellado que le den al rellenar la solicitud.