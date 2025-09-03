La ludoteca de Jarandilla agradece la labor de los bomberos forestales

ELOY GARCÍA. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:08 Comenta Compartir

Reconocer la labor de los bomberos y agradecer su labor durante este verano, en el que los incendios han azotado de forma especial la zona, es el objetivo de la visita que han realizado los niños y niñas de la ludoteca de Jarandilla de la Vera a las instalaciones del Plan Infoex y del Sepei ubicadas en este mismo municipio.

En el transcurso de la misma les han hecho entrega de un pequeño mural, realizado por ellos mismos, con palabras de agradecimiento, posando después tanto con los profesionales como con su equipamiento.