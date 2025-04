El PP local de Navalmoral de la Mata no reconoce a Enrique Hueso como candidato a alcalde Sus integrantes anuncian que no asistirán a la presentación de su candidatura, que se hará hoy en La Inmaculada

MIGUAL ÁNGEL MARCOS Sábado, 4 de marzo 2023, 11:58

Los integrantes de la junta local del PP no asistirán a la presentación del candidato a la alcaldía «elegido por el presidente provincial», Enrique Hueso, que tendrá esta noche en La Inmaculada, por no reconocer otra candidatura que la de Jaime Vega.

Así lo anuncian en un comunicado, en el que recuerdan que «el único órgano legitimado para ello eligió al candidato para las próximas elecciones de forma unánime y en atención a los méritos y la enorme implicación con el partido y Navalmoral demostrada. Y ese candidato es Jaime Vega, conforme a la decisión colegiada y absolutamente fundada realizada por el comité electoral local, cumpliéndose así con los vigentes estatutos».

Designación a dedo

«Por el contrario –añaden– la designación por parte del presidente provincial, Laureano León, que ya lo había elegido a dedo en abril de 2022, es contraria a los principios básicos del partido y se aleja del básico sometimiento a los principios democráticos vigentes. Además, el candidato elegido por León nunca ha pisado la sede del partido, no es conocido por sus miembros y su único mérito, como él mismo ha manifestado públicamente, es haber sido elegido por el presidente provincial, sin someterse a ningún procedimiento electoral».

Ahí recuerdan que Vega resultó elegido por una amplia mayoría en el proceso electoral vivido en mayo de 2018, «cuando las bases, por 68 votos, le eligieron para el cargo de presidente local que ostenta, frente a los 28 votos que obtuvo el otro excelente compañero que se presentó a dichos comicios. No es lo mismo dedocracia que democracia. No es lo mismo ser elegido democráticamente que a dedo. No es lo mismo defender al aparato que defender al partido de las libertades y de las personas».

Nula de pleno derecho

Para terminar, la junta local del PP señala que la elección del candidato del presidente provincial ha sido denunciada por «nula de pleno derecho» ante los Comités de Garantías y Derechos con competencias nacionales y regionales y, al considerar nulo el nombramiento hecho, «resulta inexistente», además de haber anunciado una impugnación que todavía no se ha presentado.

Por todo ello, «y hasta que un juez estime lo contrario, el Partido Popular moralo no reconoce otra candidatura que la de Jaime Vega, defendiendo así sus principios y valores, esenciales en un sistema democrático».