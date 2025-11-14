La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas Las precipitaciones de la borrasca Claudia está arrastrando cenizas a los ríos de los incendios del verano

«La cascada más bonita y emblemática de la garganta de Las Nogaledas, convertida en una maloliente riada de chapapote, cenizas, restos vegetales quemados y metales pesados…», de esta forma denuncia el empresario forestal Paco Castañares el estado en el que se encuentra uno de los rincones más fotografiados del norte extremeño.

La borrasca Claudia que mantiene avisos activos por precipitaciones en la región, está dejando cantidades muy importantes de agua en Extremadura que están arrastrando a su paso cenizas de los incendios del pasado verano.

«Ayer era uno de nuestros rincones más bellos, con aguas cristalinas, puras y llenas de vida. Hoy es muerte y destrucción…», enfatiza Castañares en redes sociales.

Ríos negros

Este cambio de agua cristalina a agua negra ya se repitió hace apenas una semana, a principios del mes de noviembre, con la tromba de agua que provocó que la ceniza generada por el incendio de Jarilla este verano acabara en algunos de los ríos de Extremadura. Tanto es así que en la localidad de Gargantilla el Ayuntamiento recomendó a toda la población que no bebiera del grifo.

«Hasta ahora no ha llovido de forma muy intensa, pero con la alerta naranja ya se ve toda la garganta de la Buitrera negra», contaba Dolores Peña, alcaldesa de este municipio cacereño de 340 habitantes, mientras mostraba algunos vídeos.

Se trata de una imagen, la de los ríos teñidos de negro, que era inevitable con la llegada de las intensas lluvias y después de que este verano Extremadura sufriera el mayor incendio de su historia, con más de 17.000 hectáreas arrasadas. Siempre que hay un fuego en verano, durante el otoño es habitual ver agua arrastrando ceniza por el cauce. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo este mes de noviembre

