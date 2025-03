Lleno en Malpartida de Plasencia en la presentación de 'El habla de los chinatos'

Emilio Llorente Jueves, 19 de diciembre 2024, 08:22 Comenta Compartir

El salón de actos de la casa de cultura Maestra Josefa Canales de la localidad acogió con emoción y llenando las butacas la presentación del libro 'El habla de los chinatos'. Presentes en la mesa estuvieron el alcalde, Raúl Barrado Módenes; la presentadora Floramari Canelo Barrado, que hizo una glosa de la vida del polifacético Carlos Canelo Barrado, quien presentó esta nueva edición del libro que fuera escrito en las legislaturas en que fue alcaldesa María Emilia Manzano, que también fuera consejera de Turismo, en la que encontraron una gran colaboración como ahora con el actual primer edil, Raúl Barrado.

Tuvo un emocionado recuerdo para las madres de los once colaboradores del libro, ya que ellas con su habla y sus vivencias hicieron posible que ellos sintieran la necesidad de que quede registrado el dialecto del pueblo, que cree puede datar de finales del siglo XV, cuando se construyó la iglesia parroquial de San Juan Bautista. En abril de 2007 crearon la Asociación de Amigos del Habla Chinata y fue más tarde cuando aquellos once fundadores sacaron a la luz la primera edición, un libro modesto que no tenía más pretensiones que recordar nuestro vocabulario. Canelo manifestó que han trabajado rebuscando palabras, mil más que en el anterior, con lo que ya suman más de tres mil en esta nueva edición. Como dijo el poeta extremeño Cruz Díaz Marcos, fallecido en 2023, «los de Malpartida de Plasencia no es que hablen mal el castellano, sino que quieren hablar bien el chinato».