Muñoz posa con el cartel anunciador. A. J.
JARANDILLA DE LA VERA

La llegada de Carlos V tendrá lugar el 7 y 8 de noviembre

Eloy García

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Desfiles, ambientación de la corte imperial, música, espectáculos y representaciones son algunas de las actividades programadas por el Ayuntamiento con motivo de la recreación de la llegada del emperador Carlos V a la población, paso previo a su reposo definitivo en el monasterio de Yuste. Será durante los días 7 y 8 de noviembre. Los organizadores insisten en que se trata de «una oportunidad para sumergirte en la historia, conocer más sobre nuestro pasado y compartir con toda la familia un fin de semana cultural lleno de emoción».

Por otro lado, el Ayuntamiento dio a conocer el vídeo promocional de la próxima celebración de Los Escobazos, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, y del cartel anunciador, de Carlos Muñoz, que «refleja el espíritu de fuego, luz y hermandad que caracteriza a esta ancestral celebración jarandillana». También se anunció el nombre del galardonado con el Escobón de Oro 2025, que ha recaído en Alejandro Sanz, por «su apoyo, vinculación y difusión de las tradiciones y valores culturales de Jarandilla de la Vera».

