Llega a Valencia de Alcántara el programa ActivaT de Inserta Empleo

J. R N. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Inserta Empleo, la entidad de Fundación Once para la formación y el empleo, realizará su próxima parada en Valencia de Alcántara con el programa ActivaT, una iniciativa que tiene como objetivo conectar de forma específica en el mundo rural, a las personas con discapacidad con las empresas que buscan incorporar talento. Más de 500 personas con discapacidad participarán durante todo el año en este programa, que contempla la celebración de diez encuentros centrados en el empleo y el emprendimiento y que también incluye formación para mejorar su capacitación.