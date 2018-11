Llega a Arroyo de la Luz el proyecto 'Operación niño de Navidad'

Este año ha llegado a Arroyo de la Luz el proyecto 'Operación niño de la Navidad', puesto en marcha por un grupo de voluntarios, vecinos de la localidad y miembros de la asociación Decisión, que opera a través de la ONG Samaritan's Purse. Para participar en la campaña tan solo se necesita una caja de zapatos, del número 38 o 40, y meter en ella productos de primera necesidad por grupos de edad, de 2 a 4 años, de 4 a 9 años o de 10 a 14 años.

Para rellenar las cajitas se pide que lleven un juguete, material escolar, productos de higiene personal,. no pudiendo incluirse comida, medicamentos, vitaminas, líquidos, artículos viejos, usados o rotos, juguetes relacionados con la guerra ni artículos que puedan romperse. En la cajita puede incluirse también una carta.

En Arroyo no están pidiendo ningún donativo a las personas que están entregando cajitas, pero, según David Palacios, uno de los voluntarios, «enviar todas esas cajas a países tan lejanos como Togo, Guinea o Sáhara, es muy caro, por lo que se puede hacer un donativo de 6 euros por caja, aunque no estamos pidiendo dinero, no es obligatorio». Quien quiera participar, solo tiene que llenar su caja, envolverla y llevarla los jueves de noviembre al mercadillo, donde está habilitado el punto de recogida.