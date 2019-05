El líder de Cs en Trujillo pone su cargo a disposición del partido J. SÁNCHEZ Miércoles, 29 mayo 2019, 07:54

El candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Francisco Sanz, ha puesto su cargo a disposición del partido. Esta medida lo hizo en la misma noche electoral en un mensaje al líder regional, Cayetano Polo, ante los malos resultados obtenidos, según explica el propio Sanz.

Reconoce que su formación no ha conseguido convencer a la vecindad. Considera que su proyecto había levantado expectativas y de hecho se había llevado a cabo un trabajo importante, con un «gran equipo humano». El objetivo era lanzar un mensaje nuevo y diferente. «No lo hemos logrado y el principal responsable soy yo». Por ello, ha pedido disculpas. Ciudadanos ha conseguido 250 votos. Con este apoyo, no ha conseguido entrar en la corporación municipal

Francisco Sanz apunta que no tiene dudas de que Ciudadanos seguirá trabajando en la ciudad. No obstante, apunta que ahora hay que dejar unos días de reflexión y después, se tomarán medidas. De un modo o de otro, insiste en que su compromiso con la ciudad se mantendrá. Este responsable no niega que le ha sorprendido que el PSOE haya conseguido la mayoría absoluta.