En libertad con cargos el agresor del alcalde de Casar de Cáceres

El agresor de Rafael Pacheco, alcalde de Casar de Cáceres, se encuentra en estos momentos en libertad con cargos. Es un vecino de la localidad, aunque reside en Cáceres en la actualidad, y tiene 40 años, según ha detallado el regidor a este diario. La Guardia Civil contactó ayer, una vez sucedidos los hechos, con la familia del varón, que vive en el pueblo, para que el autor de la agresión se acercara de manera voluntaria hasta el cuartel del municipio para prestar declaración. Así lo hizo y, a continuación, pasó a disposición judicial. Se enfrenta a una condena por un delito de atentado contra la autoridad, con una pena de uno a seis años de prisión más multa.

«Le conozco del pueblo, pero nunca he hablado con él. Es una persona que había hecho referencias en redes sociales muy próximas a la extrema derecha», indica Pacheco. Hay que recordar que la agresión se produjo durante la visita a las obras de reforma que se están llevando a cabo en la Plaza de los abuelos, el lugar donde hasta hace poco se encontraba la Cruz de los Caídos, que ha sido trasladada al cementerio de la localidad. De hecho, ayer el alcalde apuntaba, a modo de suposición, que los hechos podrían estar motivados por este traslado.

Como ha publicado este diario, el agresor propinó un golpe en la cara al alcalde. «Estaba en la obra y he visto acercándose a mí a esta persona y sin decir nada me ha dado un puñetazo en la cara que ha hecho saltar mis gafas y he comenzado a sangrar por la nariz», contaba ayer Pacheco. Los hechos tuvieron lugar por la mañana y en presencia de varias personas que se encontraban junto a él.

El autor de la agresión no medió ni una sola palabra con el regidor, y tras propinarle el golpe se marchó de nuevo en su coche, que había estacionado mal para dirigirse hacia donde él estaba. «No ha dicho nada, lo he visto acercarse y he pensado que vendría a comentarme algo, pero a lo que venía era a darme un golpe», explicó el alcalde. Pacheco tuvo que ser atendido en el centro de salud de la localidad, donde le realizaron un chequeo y dado un punto de aproximación.

Denuncia

El regidor casareño se trasladó a continuación al cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia, ya que se trata de un delito de atentado contra la autoridad. En el artículo 550 del Código Penal se detalla que «son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas».

Además, se añade que los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. Si la autoridad contra la que se atenta es, como en este caso, a un integrante de las corporaciones locales se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.