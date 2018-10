IU lamenta la falta de plenos en Trujillo porque tiene consecuencias

El concejal de IU, Joaquín Paredes, considera «vagas» las explicaciones del alcalde, ante la falta de sesiones plenarias en el Ayuntamiento. Sostiene que la ausencia de este órgano de decisión conlleva consecuencias importantes. Una de ellas, según el líder de la coalición, es la falta de comunicación e información al ciudadano. En este sentido, le sorprende que esa carencia no sea para todos los vecinos por igual, ya que se ha enterado de cuestiones municipales por los medios de comunicación o por algún afiliado.

Para Paredes, la inexistencia de plenos, asimismo, provoca que los grupos de la oposición no puedan controlar la gestión municipal, así como preguntar por diferentes asuntos. Propone, al menos, establecer diálogos o tertulias donde se pueda hablar sobre el estado de la ciudad. También lamenta que esta situación esté afectando a la gestión económica, puesto que, con un presupuesto prorrogado del 2017, se necesita hacer modificaciones presupuestarias para adecuar las cuentas a las de este año. Recuerda igualmente que hay alguna ordenanza que está a la espera de ser modificada, pero no se puede por esa ausencia de este profesional. Estos asuntos se unen a la Relación de Puestos de Trabajo.

Ante estas y otras cuestiones de calado, no entiende cómo el Ayuntamiento no tenga ya la figura cubierta de secretario. «Yo haría lo indecible por conseguirlo y no me basta con darle la vara al señor Vara, es que me planto y cierro la casa consistorial hasta que no se solucione». El dirigente de Izquierda Unida sugiere también que, quizá, ahora, en año preelectoral, «se está en otras cosas», en relación a los dirigentes trujillanos.