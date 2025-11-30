Justi Díaz Valiente, premio Encina de Oro de la Cofradía Extremeña de Gastronomía

J. R. N. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Cofradía Extremeña de Gastronomía ha concedido el premio Encina de Oro en la categoría de cocinera a Justi Díaz Valiente, cuyo trabajo constante en la cocina tradicional y su empeño en preservar recetas de siempre han hecho que se convierta en una «figura imprescindible» para entender el sabor genuino de la región y para consolidar la fiesta 'Coles con buche' como de Interés Turístico Regional.

Los galardones Encina de Oro serán entregados el próximo miércoles 3 de diciembre en Mérida. Se trata de unos reconocimientos que ponen el foco en quienes han demostrado un compromiso especial con la cocina regional, la defensa del producto local, la innovación culinaria o la divulgación del patrimonio gastronómico de Extremadura.

Desde el Consistorio de Arroyo de la Luz han dado la enhorabuena a Justi por el premio y a la vez han agradecido su contribución en las fiestas locales, como el frite de toro o la paella del día de las peñas.