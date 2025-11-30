HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre se atrinchera durante horas en su vivienda de Cilleros
ARROYO DE LA LUZ

Justi Díaz Valiente, premio Encina de Oro de la Cofradía Extremeña de Gastronomía

J. R. N.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Cofradía Extremeña de Gastronomía ha concedido el premio Encina de Oro en la categoría de cocinera a Justi Díaz Valiente, cuyo trabajo constante en la cocina tradicional y su empeño en preservar recetas de siempre han hecho que se convierta en una «figura imprescindible» para entender el sabor genuino de la región y para consolidar la fiesta 'Coles con buche' como de Interés Turístico Regional.

Los galardones Encina de Oro serán entregados el próximo miércoles 3 de diciembre en Mérida. Se trata de unos reconocimientos que ponen el foco en quienes han demostrado un compromiso especial con la cocina regional, la defensa del producto local, la innovación culinaria o la divulgación del patrimonio gastronómico de Extremadura.

Desde el Consistorio de Arroyo de la Luz han dado la enhorabuena a Justi por el premio y a la vez han agradecido su contribución en las fiestas locales, como el frite de toro o la paella del día de las peñas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras chocar con una señal de la avenida de Elvas
  3. 3

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  7. 7

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  8. 8

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  9. 9

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  10. 10 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Justi Díaz Valiente, premio Encina de Oro de la Cofradía Extremeña de Gastronomía

Justi Díaz Valiente, premio Encina de Oro de la Cofradía Extremeña de Gastronomía