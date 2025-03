Así son Los Jurramachos de Montánchez

En las vastas dehesas de Extremadura, tres nudillos nudosos de granito se alzan entre los centelleantes grises y los apagados verdes de los olivares y ... encinares circundantes. Como los dedos extendidos de una mano en reposo, se despliegan desde un puño de roca que asciende otros 200 metros por detrás. En lo alto, un castillo semiderruido corona el dedo corazón. Como una piedra preciosa engarzada en un anillo, domina la ondulante sabana, más africana que europea, que se extiende a sus pies.

Nuestro BMW serie 2 coupé automático de estilo 007 pasa a toda velocidad junto a una pequeña cascada que brota de los rocosos matorrales. El coche parece reducir instintivamente la marcha para tomar la última de las curvas sinuosas y luego abandona la carretera secundaria, tambaleándonos por una carretera más estrecha que sólo tiene un destino: el pueblo de Montánchez.

Estoy aquí con un dúo local, Víctor y Victoria, para vivir una de las fiestas más independientes de la región, el carnaval del Jurramacho. Aunque las celebraciones carnavalescas son habituales en toda España, ésta sugiere algo más. Algo más primigenio, una época anterior al marketing de masas y a los imitadores brasileños. Un carnaval más discreto que ostentoso, más individual que colectivo. Una fiesta en la que cada participante intenta borrar su identidad y crear su propio anonimato.

Encontramos aparcamiento y, cuando salimos del coche, Victoria, siempre sonriente, coge unas bolsas de la parte de atrás y nos dice: «La forma en que la gente se disfraza para el carnaval aquí es diferente a la de otros lugares. No se trata necesariamente de tener el disfraz más extravagante o mejor confeccionado. El objetivo principal es volverse irreconocible. Borrar lo que uno es y convertirse en alguien, o más precisamente en otra cosa. En eso consiste la figura del jurramacho... y he venido preparada con ropa vieja por si queremos participar».

El pueblo en sí está construido a lo largo de uno de los huesudos y rocosos dedos que se extienden desde la Sierra, culminando en una fantasía de almenas árabes desmoronadas y torres medievales. Este mirador natural sobre la Vía de la Plata, que atraviesa la península de norte a sur, fue fortificado cuando Mérida, 50 km al sur, era la capital romana de Hispania. Más tarde, en el siglo XI, la dinastía almohade amplió considerablemente la fortaleza para perderla definitivamente tras varios intercambios con los ejércitos del norte, mayoritariamente cristianos.

Ampliar En el desván, donde se guarda la ropa vieja para el carnaval. J. A.

Hoy, en la base del castillo se encuentra el que, bizarramente, fue elegido el cementerio más bello de España. La necrópolis data de 1810 y está excavada en el granito que conforma la falda rocosa que asciende por el escarpado acantilado hasta la fortaleza. Desde estas tumbas aterrazadas se extiende una vista panorámica del camino de entrada al pueblo, formando un triángulo entre este mirador y Cáceres y Trujillo cada una a 50 km.

Sin embargo, el acceso al pueblo cuenta una historia diferente, más reciente. Una historia heterogénea de auge y decadencia, de desarrollo incontrolado que arruina y desfigura los anillos exteriores de las aldeas y pueblos de Extremadura. A medida que las calles se estrechan hacia el centro, los edificios se uniformizan un poco, con casas adosadas encaladas que se amontonan en las sinuosas y caprichosas calles que parten de los pies del castillo.

Era temprano y las calles aún estaban tranquilas cuando vi mi primer jurramacho. Era como si un baúl de ropa vieja, aunque limpia, hubiera sido colgado en un tendal y estuviera caminando. No se podía saber si era un hombre o una mujer, joven o viejo, estaba completamente desnaturalizado. Pero lo más llamativo era la máscara. Como sacada de una película de terror de bajo presupuesto, la funda de algodón del producto estrella de Montánchez, el jamón, había sido transformada en un velo de aspecto macabro.

Las raíces de la palabra carnaval se encuentran en el latín, una época en la que los fieles se despedían de la carne durante el periodo de Cuaresma, que gracias al Vaticano II se modificó para abstenerse sólo los viernes. Hoy, pocos fieles nacidos después del Concilio Vaticano II cumplen las normas, pero pocos lugares son más apropiados para decir adiós a la carne, pues aquí, en este aire un tanto enrarecido, se producen algunos de los mejores jamones ibéricos del país.

«Antes de sumergirnos en el festival, tenemos que aclimatarnos... y eso significa probar lo mejor que esta villa tiene que ofrecer», dice Víctor, el de la impresionante barba, metiéndose en un pequeño y discreto bar de la blanca hilera de casas de la calle Virgen del Castillo.

Al entrar en la Bodega de Pérez, que se asemeja a una cueva, sentimos de inmediato el almizcle a nuez de las patas de jamón que cuelgan de las paredes. Los techos bajos y abovedados de esta bodega reconvertida parecen concentrar e intensificar el embriagador olor de tantos embutidos. Taburetes bajos se apoyan en mesas coronadas con bandejas de madera talladas en pezuñas negras de cerdo, símbolo de la especialidad de la casa.

Una larga mesa a la izquierda con jamones sujetos en sus soportes muestra lo que todo el mundo está degustando, diferentes tipos de jamón. Con un cuchillo jamonero, un cortador va sirviendo un plato tras otro de jamón fino como el papel, procedente de cerdos alimentados bien con bellotas, pienso o una combinación de ambos. Cada uno tiene su propio carácter y un sabor notablemente diferente, lo que denota el precio ascendente de cada plato.

De vuelta a la calle, observo que hay efigies de jurramachos en los balcones de las calles que desembocan en la plaza Altozano. El término jurramacho, que alude a alguien enmascarado y vestido con ropas estrafalarias, procede del término árabe hispano para bufón, muharrig. Con el paso de los siglos, la palabra quedó enquistada en las comunidades mudéjares de estas montañas y ahora se refiere a la figura central de la fiesta.

«La ropa vieja no se tira aquí en Montánchez»

«Como puedes ver, la ropa vieja no se tira aquí en Montánchez. Todo el mundo tiene un armario o un baúl donde guarda las cosas que ya no se pone, y las guarda todo el año para utilizarlas en carnaval para crear sus eclécticos disfraces de jurramacho», me cuenta Victoria mientras pasamos junto a un castillo hinchable que se está inflando para la fiesta de la noche.

A lo largo de los años se han hecho numerosos intentos de moderar, o incluso prohibir, esta fiesta, pero nunca con el celo necesario para lograr sus pretendidos objetivos. Ni el absolutismo del siglo XVIII, ni la reforma liberal del XIX, ni la dictadura fascista del XX, ni la pandemia del XXI consiguieron suprimirla y se ha celebrado ininterrumpidamente durante todo este tiempo.

Esto no significa necesariamente que las autoridades carecieran de poder para controlar a la población. De hecho, las celebraciones de carnaval se han utilizado durante mucho tiempo como válvula de escape, permitiendo a las clases bajas desprenderse brevemente de las convenciones sociales y burlarse de los ricos y poderosos. Sin embargo, este escarnio sólo se permitía durante un periodo determinado, dictado desde arriba. «Durante el franquismo, el alcalde desfilaba por las calles con una trompeta para inaugurar el carnaval y recordar las restricciones. Una vez anunciadas, desaparecía durante unos días. Hacía la vista gorda», cuenta Victoria.

«Mi tía cuenta la historia de un sargento aguafiestas de la Guardia Civil que una vez intentó ponerse serio aquí en el pueblo», me informa Victoria con una curvatura irónica del labio y una risita. «Un año se empeñó en intentar hacer cumplir la prohibición de la dictadura de llevar máscaras o parodiar a las autoridades militares, civiles o eclesiásticas. Pero los lugareños no se lo permitieron, era su momento. Por sus esfuerzos, el mojigato sargento acabó siendo arrojado a la fuente del Altozano, justo allí».

Ampliar Poniendo a punto los disfraces. J. A.

Ya en 1906 se aprobaron ordenanzas municipales en un intento de frenar algunos de los aspectos más salvajes del carnaval, con artículos como el número 14 que establecía: Queda prohibido a los portadores de máscaras hacer parodias, realizar actos y proferir expresiones que puedan ofender a cualquier religión, moral o buenas costumbres; así como hacer bromas que puedan molestar a los transeúntes y arrojar, sobre ellos o en las casas, cualquier objeto que pueda causar daño.

Afortunadamente ya no se lanzan cosas a los transeúntes desde arriba y pasamos junto a la fuente del guardia civil empapado, notando que aumenta el número de grupitos de jurramachos que se dirigen a la plaza. «¡Buenas tardes!», grita una de las figuras al pasar. Victoria se ríe: «Eso es otra cosa. No sólo el objetivo es ser irreconocible, sino también cambiar la voz e incluso la forma de andar. Este anonimato también da licencia al jurramacho para gastar bromas pesadas a la gente que no va disfrazada o decirles cosas irónicas y divertidas.»

«Creo que es hora de que nos unamos al anonimato y nos disfracemos antes de que destaquemos demasiado y nos convirtamos en blanco de las burlas más atrevidas», aconseja Víctor. «Vayamos al ático, conozcamos a la tía de Victoria y cambiémonos».

Subimos la empinada escalera hasta el ático y María José, de setenta y tantos años, nos recibe con entusiasmo, tres amigos y una habitación llena de ropa vieja. «No puedes tener suficientes opciones para tu disfraz. Tienes que hacerlo tuyo».

«Algo tiene la máscara aquí en Montánchez. Una vez que te la pones, todo cambia. No sólo en la forma de actuar del que la lleva, sino también en la forma en que te trata la gente. Por encima de todo, la máscara se respeta», y para demostrar su punto de vista continuó. «Con el anonimato que confiere a la persona que la lleva, le da al jurramacho un estatus protegido. Se permiten cosas que normalmente no se permitirían. Es como algo sacrosanto.

Te contaré una historia. Había una vez una mujer aquí en el pueblo a la que le gustaba hacer bromas y sacar lo mejor de la gente. Pues bien, una vez iba disfrazada de jurramacho y vio a su suegra desenmascarada sentada con unos amigos en la plaza. Se acercó a ella y le dio una bofetada. Luego, con la voz disfrazada de jurramacho le dijo: 'Eso es para la próxima vez que hagas algo que lo merezca«.

Salimos a la plaza palpitante. La música hace sonar las láminas de plástico blanco de la carpa, de aspecto un tanto horrendo, como un kazoo tecno. Los bares que bordean la plaza mayor están abarrotados y grupos de jurramachos bailan juntos preparándose para lo que promete ser una larga noche de diversión.

Los disfraces parecen cada vez más extravagantes a medida que avanza la noche y más y más grupos acuden a la plaza. Algunos han optado por disfrazarse temáticamente, reflejando a profesores, enfermeras, policías y payasos... mientras que otros mantienen un ambiente individualizado y ecléctico. Todos los jurramachos se burlan de los que no van disfrazados mientras bailan con sus voces agudas.

Lo que me sorprende es la cantidad de gente que no va disfrazada. Aunque no superan en número a los que sí lo están, hay más de los que cabría esperar. Mientras nos perdemos entre la multitud, miro a través de mi máscara y me siento seguro. Al menos esta noche nadie me va a confundir con su suegra.