La Junta respalda el festival 'Tierras en Danza'
Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. La directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música, Nuria Franco, ha mostrado el respaldo de la Junta de Extremadura a la sexta edición de 'Tierras en Danza', un festival que llevará hasta diciembre veinte actuaciones a diez localidades de la región, entre ellas Baños de Montemayor.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.