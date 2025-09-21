La Junta respalda el festival 'Tierras en Danza'

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. La directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música, Nuria Franco, ha mostrado el respaldo de la Junta de Extremadura a la sexta edición de 'Tierras en Danza', un festival que llevará hasta diciembre veinte actuaciones a diez localidades de la región, entre ellas Baños de Montemayor.