Una de la calle de la urbanización casi sin farolas M. A. M.
Navalmoral

La Junta prevé que en 2026 se licite la reparación y finalización del PIR de Los Viñazos

La urbanización lleva abandonada desde el año 2013

Miguel Ángel Marcos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

En estos momentos está en trámite de aprobación la modificación puntual del Proyecto de Interés Regional de 'Los Viñazos', «que dará lugar a la legalización urbanística».

Así lo asegura la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a preguntas de HOY, tras la denuncia que ha hecho el Circulo Empresarial Moralo por el lamentable estado en que se encuentra.

En esa respuesta, recuerda que la urbanización lleva abandonada desde el año 2013.

«El PIR fue anulado por sentencia judicial y desde entonces la actuación está parada. En octubre de 2023 se retomó la iniciativa, ante la necesidad de vivienda en la localidad. Está previsto que en 2026 se liciten las obras de reparación y finalización, terminando en estos momentos la redacción del proyecto. Todos estos pasos son necesarios para poder construir viviendas».

