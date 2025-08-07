La Junta invierte 920.000 euros en la optimización del abastecimiento eficiente de agua en Piornal

Redacción Jueves, 7 de agosto 2025, 08:31 Comenta Compartir

El secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, ha visitado las obras de optimización de los recursos hídricos para el abastecimiento eficiente a la población cacereña de Piornal.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de diez meses, cuentan con un presupuesto de 920.903,49 euros: un 15% lo financia la Comunidad de Extremadura y el 85% está cofinanciado con el Programa Operativo FEDER Extremadura 2021-27.

Se implementará un sistema de regulación del agua que desde la presa de Piornal llega hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Se actuará sobre las cuatro captaciones de agua que, provenientes de manantiales, complementan el abastecimiento de Piornal. Habrá mejoras en los cuatro depósitos de los que consta el sistema de abastecimiento. Y se sustituirá la tubería de fibrocemento, que va desde la arqueta principal de recogida del agua de los manantiales hasta el depósito de cabecera.