La Junta invierte 30.000 euros en renovar la cubierta de la estación de autobuses

Ya han finalizado las obras de instalación de una nueva cubierta en las dársenas en la estación de autobuses de Moraleja. La nueva dotación, que ha financiado la Junta de Extremadura, ha costado 30.000 euros y con ella se cumple una de las reivindicaciones que tanto el Ayuntamiento como los usuarios llevaban tiempo haciendo para este espacio.

Además de permitir un resguardo durante el tiempo de espera, algunos vecinos habían manifestado que el estado de abandono de la anterior cubierta suponía un riesgo por posibles desprendimientos.

La prestación del servicio en la estación corresponde al Ayuntamiento en régimen de concesión hasta el año 2032.

Las actuaciones incluidas en el proyecto han consistido en la limpieza de la estructura metálica, pintura de los pilares existentes y la instalación de canalones y bajantes, según explicó el martes el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera, que visitó la estación tras las obras. Además, se ha autorizado el uso de la cafetería como Escuela de Aprendizaje laboral para la obtención de certificados de profesionalidad en la formación de 'Catering y servicios de bar y cafetería'.

4,5 millones

La actuación en la estación de Moraleja forma parte de la renovación integral que está llevando a cabo la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para mejorar la accesibilidad y modernizar las estaciones de autobuses de las ocho principales localidades de Extremadura.

En estos trabajos se han invertido más de 4,5 millones de euros en los últimos dos años.

Las obras también llegan a localidades más pequeñas, como las que se han realizado en Zafra, Hervás, Castuera o Coria. Actualmente se están ejecutando en Fregenal de la Sierra y en Jerez de los Caballeros y próximamente se actuará en Trujillo, Miajadas, Llerena y Villafranca de los Barros, según informó el director general de Movilidad y Transportes de la Junta.