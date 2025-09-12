La Junta habilita una ITV móvil de refuerzo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Junta de Extremadura, a través de la dirección general de Movilidad y Transportes, habilitó ayer una ITV móvil de refuerzo en Coria que estará operando hasta el 31 de octubre.

Está ubicada en la calle Brasil frente a la estación de autobuses y en ella se habilitarán 50 citas diarias. Las personas interesadas pueden solicitar citas desde hoy mismo para turismos, motocicletas, vehículos ligeros y cuadriciclos de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas por teléfono en el 966 754 497 o a través de la web citaprevia.somositv.com.