La Junta dispuesta a aportar fondos para soterrar el tren en Navalmoral

«El soterramiento del tren en Navalmoral de la Mata es irrenunciable para la Junta de Extremadura, hoy, mañana o cuando sea. No sé cuando se hará, pero será una realidad más tarde o más temprano».

Así ha finalizado el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Manuel Martín Castizo, la comparecencia que ha ofrecido esta mañana en Navalmoral de la Mata junto con su alcalde, Enrique Hueso, para abordar, principalmente, la construcción de la plataforma del tren de altas prestaciones por el casco urbano en superficie, cuando ambas administraciones apuestan por el soterramiento y así se lo han manifestado al Ministerio de Transportes, que lo ha rechazado en repetidas ocasiones.

En ese sentido anunció que la Junta de Extremadura está dispuesta a colaborar económicamente para que se modifique el proyecto y sea posible soterrar las vías, si bien no pudo precisar la cantidad exacta que aportaría el ejecutivo regional, como le preguntó HOY. Sí insistió que técnicamente es viable; que no supondría una paralización de las obras si no una «ralentización o reprogramación» y que si hay «voluntad política» pueda hacerse.

De hecho insistió en que si Navalmoral se llamara de Llobregat no tiene dudas que se soterraría.

Minutos después Martín Castizo se reunió en el Ayuntamiento con integrantes de la plataforma No al Muro, que en la noche del viernes volverán a manifestarse pidiendo el soterramiento, y visitó las obras y los trabajos en marcha de la terminal ferroviaria de expacionavalmoral.