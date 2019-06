Del 18 al 24 de junio grabarán en la parte antigua secuencias de una serie sobre Hernán Cortés Preparativos del castillo para otra series. :: JSP Los espacios elegidos son el castillo, la iglesia de Santa María y el palacio de los Altamirano JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Jueves, 6 junio 2019, 08:23

La parte antigua se volverá a convertir en un plató de cine, ante la inminente grabación de secuencias de una nueva serie. Se trata de 'Hernán. El hombre', una coproducción mexicana y española, con Dopamine y Onza Entertainmen. Este nuevo trabajo está basado en la vida del conquistador extremeño Hernán Cortés.

La grabación en Trujillo se desarrollará del 18 al 24 de junio, según explica la técnica encargada de las relaciones institucionales del Ayuntamiento, Maite Álvarez. Una de sus principales localizaciones es el castillo, «un lugar que venían buscando desde el principio», apunta Álvarez. En este lugar se representará la niñez de Cortés y su relación con Francisco Pizarro. Además, se tomarán imágenes de otros emplazamientos que, tras varias visitas, responsables de la serie se dieron cuenta de que les venía bien para su proyecto, recalca esta responsable. Ejemplo de ello es el palacio de los Altamirano, «un edificio de época sin restaurar y que les da pie para diferentes tomas». También se grabará en la iglesia de Santa María, gracias al acuerdo al que se ha llegado con la parroquia. Igualmente, se tomarán imágenes de forma puntual en algunas calles del casco histórico.

Una tasa por el castillo

La grabación en la localidad trujillana moverá más de medio centenar de personas y, algunos días, más de diez vehículos. Álvarez señala que también se ha solicitado un espacio en el mercado regional de ganados para guardar muebles y enseres para el 'atrezzo' necesario para el palacio de los Altamirano. Insiste en que la intención es darles todo tipo de facilidades para que puedan desarrollar esta grabación. No obstante, matiza que, como el castillo deberá estar cerrado al turismo, se va a pedir a la productora el pago de una tasa.

Esta nueva serie llega a la ciudad trujillana a través de la Film Comission Extremadura. En un principio, se pidió solo ver posibles localizaciones, igual que en otros lugares de Extremadura. «El espacio gustó y a mediados de mayo, realizaron una segunda visita de dos días». La semana pasada se concretaron esos espacios y el pasado lunes se hizo la solicitud formal al Ayuntamiento para la grabación, con el correspondiente visto bueno, explica Álvarez.

No es la única producción cinematográfica que podría llegar pronto a la ciudad. Se está trabajando para que pueda grabar una serie basada en un libro de Isabel Allende. Desde el Ayuntamiento no se han dado más detalles. Estos proyectos se unen a los ya grabados en la ciudad, como Juego de Tronos, La Peste, Still Star Crossed y 'Conquistadores Advenvm'.