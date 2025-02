«Ya juega con los juguetes y con otros niños, también señala»

JAVIER SÁNCHEZ Domingo, 26 de junio 2022, 08:49 | Actualizado 10:44h. Comenta Compartir

Vanesa Pablos y su hijo Quique, de cuatro años, han llegado al centro junto a Antonio Fernández y su hijo Marcelo, de casi dos años y medio. Estas familias provienen de Miajadas. Mientras estos pequeños trabajan con sus terapeutas, sus padres muestran su alegría al ver sus avances. No obstante, reconocen que hasta llegar aquí, no todo han sido alegrías. Vanesa asegura que, en un primer momento, fue un 'shock' en el que ha habido que pasar por un proceso de duelo. «Al principio cuesta asimilarlo», remarca Antonio.

Quique y Marcelo son beneficiarios de un servicio no siempre conocido, como es el de Atención Temprana en el centro trujillano de Aspace Cáceres, que atiende en la actualidad a un total de 35 pequeños. Llegan de las comarcas de Montánchez, Miajadas, Villuercas y Trujillo. Son derivados a través del Sepad tras detectarles un problema. Una de sus profesionales, la fisioterapeuta María Beato, recuerda que de esta prestación se benefician pequeños menores de seis años que presentan un signo de alarma en su desarrollo, por diferentes circunstancias. Beato insiste en que ese niño puede tener discapacidad o no.

Vanesa y Antonio recuerdan que llegaron al centro trujillano, previa esa derivación del Sepad y tras acudir previamente a su pediatra. Veían que las cosas no iban bien. En el caso de Quique, al cumplir los dos años se produjo una regresión, perdiendo cosas que ya había adquirido. «Quique no miraba, no jugaba, no señalaba». Ya en Aspace, «llegamos desorientados, preguntándonos qué va a ser de mi hijo», explica esta madre. Esa incertidumbre ahora se ha convertido en satisfacción por los avances conseguidos. Con los ojos empañados por la emoción, apunta que para su hijo son grandes progresos. Quique tiene un retraso global en el neurodesarrollo, pero no tiene un diagnóstico definido.

Ampliar Marcelo, en el centro de Aspace Cáceres, en una de sus terapias. HOY

Por su parte, Antonio explica que se dieron cuenta de que su hijo, tras la época estival, no se relacionaba con otros niños en la guardería. Pensaban que le faltaba adaptación. Con el paso del tiempo vieron que no avanzaba ni hablaba como un menor a su edad. A partir de ahí, mediante la pediatra y el Sepad, llegaron al centro trujillano. «Nos lo explicaron todo muy bien porque no sabes a lo que vienes». Este padre resalta que «ya no es el Marcelo de antes, ya juega con los juguetes y con otros niños, también te señala o baila. Se notan los avances». Marcelo tiene un retraso del lenguaje.

La directora del centro, Pilar Mayoral, matiza que no son partidarios del sobrediagnóstico en edades muy tempranas. Más allá de las posibles etiquetas, se trabaja en la dificultades existentes o signos de alarma.

El servicio de Atención Temprana de Aspace Cáceres en Trujillo está compuesto por una fisioterapeuta, tres logopedas, una psicóloga y cinco terapeutas ocupacionales. Tanto Mayoral como Beato recuerdan que, además de tener la titulación del perfil profesional, es necesario tener formación específica de Atención Temprana y Desarrollo Infantil.

La directora apunta que lo primero que se hace es un proceso de acogida para ofrecer todo tipo de información. «Trabajamos desde el enfoque centrado en la familia, con una visión interdisciplinar de trabajo y del equipo». También apunta que los objetivos a conseguir se consensúan con las familias, que pueden entrar en las sesiones.

María Beato insiste en que la base de todo es la estimulación, utilizando como herramienta el juego. Asimismo, recuerda que se aborda al niño como un todo y se trabajan todas las áreas de su desarrollo. En esta labor, utilizan diferentes adaptaciones y elementos. Uno de ellos son los dispositivos de comunicación aumentativa o alternativa. Estas profesionales, asimismo, remarcan que se está en continua coordinación con centros educativos, pediatras, así como otros especialistas y profesionales.

Beato apunta que, en la actualidad, la Atención Temprana está evolucionando a ese modelo centrado en la familia. Con esa idea, se está tendiendo a que esa intervención se lleve al medio natural del niño, como puede ser el domicilio, que es donde aparecen las dificultades. Con esa intención, Aspace Cáceres ha iniciado el proyecto 'Acercando Terapia', como proyecto piloto. Esa labor se complementa también con las terapias en el centro.

Con toda esta labor, tanto Vanesa como Antonio aseguran que, con estas profesionales, están como en familia, ya que tienen cercanía y confianza para solucionar cualquier inconveniente.

Temas

Trujillo