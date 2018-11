Juan Día Jiménez cumple 103 años

Como él mismo comentó en la celebración de sus 103 años, en la que estuvieron sus hijos, yernos, nietos y vecinos, «me siento como un chaval». Juan Día Jiménez celebró días atrás 103 años. Ahora se encuentra en casa de una de sus hijas, siempre al cuidado de ella y de sus nietos. Se entretiene viendo la televisión y charlando con vecinos y familiares; ya que sale muy poco a la calle por falta de visión y porque dice encontrarse «un poco más torpe que otros años, aunque gracias a Dios me alegro de estar aún aquí y dar guerra, olvidando las calamidades que pasé en mi niñez, la dichosa Guerra Civil, que no quiero recordar... Pero con todo eso he podido tirar para adelante y junto con mi esposa, fallecida hace años, hemos criado a nuestros hijos y conocido a nietos y biznietos», se enorgullece. Su fiesta de cumpleaños la celebró en un restaurante de la localidad rodeado de toda su familia y numerosos amigos que quisieron acompañarle.