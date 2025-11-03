HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

TALAYUELA

Juan Carlos Pérez recibe su premio como ganador del certamen literario 'Severa Galán' de Talayuela

César A. González/mam

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La casa de la cultura se llenó de público para asistir a una gala de entrega de premios a la altura que requiere la ocasión: la gala del VII Certamen de Relatos 'Severa Galán'.

El primer premio lo recibió Juan Carlos Pérez, de Torreperogil, Jaén, por la obra 'El odio', mientras que el accésit recayó en Javier Alejandro Mariscal, residente en Leganés, por 'Y ya no recordarte'.

Cada edición de esta gala homenajea a un sector de la sociedad local. Esta vez se centró en la cultura y en la mujer talayuelana teniendo como hilo conductor los caminos, en referencia a los caminos de la vida que no sólo le llevan a uno a un destino, sino que también te trae de vuelta a casa.

Ese homenaje se rindió a través de Iluminada Baeza, la señora Lumi para la mayoría de vecinos y vecinas, por ser «luchadora, valiente y corazón de nuestro pueblo».

