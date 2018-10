El novillero trujillano José Rojo, tras una grave cogida, espera con ilusión la nueva temporada José Rojo da un pase en uno de los festejos. :: SERGIO MORENO JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Domingo, 21 octubre 2018, 11:05

«Arrimarse menos no es una opción». Lo dice el joven novillero trujillano José Rojo, que está en plena recuperación de una grave cogida que sufrió el 8 de octubre, en un festejo taurino en la población madrileña de Torres de la Alameda. Esa cornada en la pierna del segundo astado de su lote tuvo dos trayectorias, una de quince centímetros y otra de vente. Además, le revolcó golpeándose en la cabeza, la clavícula y dañándose los gemelos. Ante esta situación, fue necesaria una intervención en la plaza de toros y, después, le trasladaron al hospital.

A pesar de llevarse un gran susto, Rojo insiste en que este tipo de incidentes forman parte de este mundo. «Estos son toros y si cogen a los mejores, imagínese a los que estamos empezando», explica. Lo que tiene claro es que esta cogida no ha mermado su ilusión y entusiasmo por arrimarse y quedarse quieto delante de un toro. Su empeño sigue siendo triunfar como matador de toros.

Esta cogida le ha llegado justo al final de temporada. Atrás quedan meses muy intensos, con mucho trabajo, esfuerzo y preparación. Recuerda que ha participado en siete novilladas en distintas partes del territorio nacional. «Ha ido bien, pero me hubiese gustado torear más», explica. A pesar de ello, considera que donde ha toreado, «la gente ha salido contenta, se ha divertido y yo he disfrutado. Creo que lo he hecho bien». Entre otros lugares, ha estado en Solanillos del Extremo, Calasparra, así como en Torres de la Alameda. En Extremadura, también toreó en Zorita. Este festejo lo recuerda bien. Se debe a que sufrió otro percance. Le pilló su primer novillo y sufrió un gran corte en la pierna con la espada. Una vez que iba de vuelta hacia Trujillo, obligó al conductor a dar la vuelta para torear y matar su segundo toro. Al final, esa tarde terminó con cuatro orejas, siendo el triunfador de la tarde. Ahora, el novillero está centrando en su recuperación en su casa. Reconoce que es un proceso muy lento. Una vez que esté en condiciones, hará rehabilitación. A partir de ahí, iniciará la preparación para la nueva temporada. Los entrenamientos comenzarán en Trujillo y, después, se trasladará a Sanlúcar de Barrameda.

Para el año que viene, le gustaría torear más y mejor, con el fin de triunfar en los festejos donde vaya. Uno donde espera torear es en Trujillo, con motivo de la Feria del Queso. Ya formó parte del cartel de la pasada edición. Sin embargo, se tuvo que suspender por la lluvia. Sostiene que hay que concienciarse de que la temporada será dura, puesto que el mundo de los toros es complicado.