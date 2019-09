José Antonio Redondo, elegido presidente de la Mancomunidad de Trujillo Redondo, de pie, antes de jurar el cargo de presidente, junto a otros integrantes la Mancomunidad. :: JSP Quiere que la entidad sea más participativa con la implicación de los municipios JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Sábado, 14 septiembre 2019, 11:12

La Mancomunidad Comarca de Trujillo ya tiene nuevo presidente. Se trata del alcalde trujillano, José Antonio Redondo. Así se aprobó en la asamblea celebrada ayer de esta entidad, tras recibir el apoyo de los representantes de los 13 municipios asistentes. Tan solo faltó el alcalde de Santa Marta del Magasca, Raúl Gutiérrez. El día antes, el PSOE comarcal tuvo una reunión para elegir a su candidato. Fue refrendado Redondo, a pesar de que el propio Gutiérrez (PSOE) se había postulado para repetir en el cargo. El PP no presentó candidatura.

Este encuentro se celebró en el Ayuntamiento trujillano, con una buena sintonía entre los representantes de los distintos partidos y municipios. Tras conversaciones previas, parecía que todos tenían claro su voto. En primer lugar, se formó la mesa de edad, compuesta por Juan Trevejo, alcalde de Herguijuela, y Gabriela Carvajal, concejala trujillana. Seguidamente, los 18 representantes asistentes tomaron posesión, mediante un juramento o promesa colectiva, de la asamblea de la Mancomunidad. Trujillo cuenta con cinco integrantes y dos, Madroñera. El resto de municipios tiene uno. Después, se pasó a la votación a mano alzada del candidato socialista, que recibió el apoyo unánime.

De este modo, Redondo vuelve a ostentar la presidencia de esta entidad comarcal. Ya estuvo en los inicios. Se mostró agradecido por ese consenso.

Tras su elección, ante los asistentes, apuntó que esta institución ya no se puede gobernar de un modo presidencialista, porque los tiempos han cambiado. Por ello, apostó por una Mancomunidad más participativa, en la que cada uno de los municipios tenga una parte de responsabilidad en la gestión. Para ello, se crearán diferentes áreas, en las que los grupos políticos se puedan integrar. El primer paso para ello es que la información llegue a cada uno de los municipios con la suficiente antelación, aseguró Redondo. Antes de este anuncio, tuvo palabras de agradecimiento para los anteriores presidentes de la entidad.

Binomio

En la anterior legislatura, se habló de la posibilidad de que Trujillo se saliera de la Mancomunidad. Sobre este aspecto, el nuevo presidente comarcal afirmó que es un tema del que se seguirá hablando porque se trata de una institución «un tanto desequilibrada». Se debe a que Trujillo es la población más fuerte tanto económicamente como demográficamente. El resto de municipios, salvo excepciones, no llegan a los 1.000 habitantes. No obstante, «al menos, yo, como presidente, alcalde socialista y natural de la comarca, entiendo que Trujillo tiene que aportar todo a la comarca. La comarca es importante para Trujillo y viceversa. Ese binomio no lo podemos destruir», aseguró.

José Antonio Redondo también indicó que su nuevo cargo no le va a restar esfuerzo para dedicarse al Ayuntamiento trujillano. «Tendré que dedicar más tiempo», apostilló.