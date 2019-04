José Antonio Redondo intenta de nuevo conseguir la Alcaldía de Trujillo José Antonio Redondo, candidato a la Alcaldía. :: JSP En los primeros puestos de su lista van personas de confianza del candidato, junto a responsables del comité ejecutivo de la agrupación local JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 12 abril 2019, 08:40

El PSOE ya ha ratificado su candidatura para la Alcaldía de Trujillo. Así lo hizo el pasado miércoles con la celebración de una asamblea. Liderada por José Antonio Redondo, con el 95 por ciento de apoyo de los asistentes, se trata de una lista electoral renovada en casi su totalidad en relación a las últimas elecciones, en la que el candidato socialista fue Fernando Acero. Si es cierto que con Redondo, vuelven personas que fueron ya concejales o formaron parte de listas anteriores.

Redondo, actual regidor de Ibahernando, asegura que esta lista electoral ha sido confeccionada entre el comité ejecutivo y el propio candidato. Señala que se ha intentado compaginar «veteranía, juventud, experiencia y disponibilidad». Hace hincapié en que puede estar dedicada a pleno rendimiento al Ayuntamiento», señala. La lista cumple con el criterio de 'cremallera', donde se intercalan hombre y mujer.

Con esos condicionantes, vuelve a una candidatura del PSOE Manuela Ortega. Ya estuvo como concejala de Cultura y Juventud, entre otras delegaciones, desde 2009 a 2011. En estos primeros puestos, se sitúan dos de los principales responsables del comité ejecutivo socialista, como son Enrique Borrega, de que va de 3, y Raúl Gómez, de 5. De 4, está, como novedad, Marisa Fernández, enfermera de profesión. Otra de las novedades es la joven Gabriela Carvajal (6), vinculada al sector turístico. Seguidamente, se sitúa una de las personas de confianza de Redondo, Javier Salor (7), que estuvo de concejal en diferentes legislaturas dedicado, principalmente, a las cuentas municipales. Marcaría la mayoría absoluta.

Asegura que su vuelta es un ejercicio de responsabilidad, a la vista de la situación de la ciudad

La lista cuenta en los siguientes puestos con otras dos novedades, como Gema Sánchez (8) y Ángel Luis Gamino (9), además de Ana Fernández (10). Las dos personas que repiten en relación a la candidatura de hace cuatro años son José Alfonso Poveda (11) y Francisca Galán (12). Enrique Mateos cierra con el 13. Como suplentes están Sara Trenado, Ana Belén Salor y Miguel Castuera, un histórico del socialismo trujillano.

Teresa Sevillano

A una de las personas que se puede echar de menos en esta candidatura es a la actual secretaria general de la agrupación local, Teresa Sevillano. Ante este hecho, Redondo recuerda que en su época de alcalde de Trujillo, ya hubo un dirigente socialista que nunca fue en candidaturas, José Retamosa. «Siempre entiendo que el partido es una cosa y la lista electoral es otra». Ante esta situación, considera que no debería llamar la atención. Además, añade que Sevillano tiene una labor muy importante al frente de la agrupación local.

Con esta candidatura, el alcaldable socialista asegura que no quiere volver al frente del Ayuntamiento porque le haya quedado una 'espina clavada' por su salida del Consistorio. Fue alcalde desde 1996 a 2008 y tuvo que dimitir tras un sonado enfrentamiento con la Guardia Civil, que le denunció por alcoholemia al volante.

«Mi ego personal ya está satisfecho con el apoyo que siempre he tenido cuando me he presentado tanto en Trujillo como en Ibahernando», señala. Sostiene que su vuelta es un ejercicio de responsabilidad a la vista de la situación en la que se encuentra la ciudad. «Su intención es que volvamos a reconducir Trujillo a como era antes, cuando había un paro técnico, cuando las empresas estaban encantadas de venir y cuando había unos servicios adecuados», apunta. Tiene claro que la intención es que la ciudadanía debe hacer memoria de las cosas que hizo el Partido Socialista cuando fue alcalde. Asegura que lo primero que hay que hacer es sanear las arcas municipales, «puesto que nos encontramos con un ayuntamiento con una situación desastrosa, desde el punto de vista económico». Para ello, se necesita «experiencia, reaños e ilusión para cambiar el rumbo».

Ante los rumores sobre la posibilidad de utilizar esta candidatura para buscar otro puesto, Redondo asegura que es «un municipalista nato». Señala que se ha comprometido seis veces a una lista electoral y siempre ha cumplido su promesa. Por ello, se pregunta: «por qué la séptima va a ser diferente», añade. Su compromiso es de cuatro años.