Las Jornadas Micológicas de Garganta la Olla llegan con concursos, rutas y música

La población contará con tres días «dedicados a la ecología, identificación, cultivo, arte y cultura del Reino Fungi, con actividades para todos los públicos». Nos ... referimos –y así las describen los organizadores– a la décima edición de las Jornadas Micológicas de Garganta la Olla, que darán comienzo el viernes.

La primera jornada comenzará a las 17.30 horas en la sala multiusos, con la ponencia 'Repoblación de zonas quemadas con planta micorrizada', a cargo de la técnica Ana Isabel González, seguida de una mesa redonda sobre el presente y futuro de la convivencia de los pueblos con el fuego, en la que tomarán parte varios profesionales relacionados con los incendios forestales.

Ya el sábado habrá charlas, rondeñas y concurso de tapas, además de talleres, mercado de productoras y artesanas locales y música, concluyendo el domingo con ruta senderista, degustación de migas y conferencia micológica y exposición de los ejemplares recolectados durante la ruta matinal.

Los interesados en conocer el programa al completo, con horarios y ubicaciones, así como inscribirse en los talleres o en la ruta, pueden hacerlo a través de las redes sociales del Consistorio garganteño desde donde subrayan que se trata de «una oportunidad única para conectar con la naturaleza, compartir saberes y disfrutar del otoño en un entorno espectacular».

Nueva asociación

Las jornadas, explican los organizadores, marcan el inicio de MiceliArte Asociación, una nueva rama del proyecto original MiceliArte, centrada en ampliar la red y promover actividades colectivas en torno al arte, la tierra y la comunidad.

En este caso tiene su sede en una finca agrícola de Garganta, donde se imparten formaciones en fungicultura y agroecología, talleres de cerámica y producción artesanal con materiales locales.

Actualmente, en la zona colaboran con las asociaciones Tierra Sana y Deportiva Canchal Negro, así como con la Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata, el colegio público San Martín y el Ayuntamiento.