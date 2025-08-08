II Jornadas Ibéricas de Turismo de Interior en Moraleja

Juan Ramón Negro Galán Viernes, 8 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

En el marco de la XXV Feria Rayana, el 29 de agosto se celebrarán las II Jornadas Ibéricas de Turismo de Interior, un espacio de referencia para profesionales del turismo, agentes del territorio y amantes del turismo sostenible, rural y de interior. Habrá cuatro mesas redondas con ponentes nacionales e internacionales.