Las Jornadas del Cerdo Ibérico de Montánchez, en diciembre
J. R. N.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00
El municipio montanchego celebrará la 25ª edición de sus Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Próximamente, el ... Consistorio publicará en las redes sociales todo el programa para que no se puedan perder nada los vecinos de este pueblo que huele a jamón.
