Jornada profesional sobre la masculinidad en Hoyos

La jornada 'Mirar la masculinidad: Estratégicas prácticas para trabajar con hombres y masculinidades' tendrá lugar el próximo 28 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas en el Centro de Profesorado y Recursos. Está dirigido a profesionales y agentes clave de igualdad, salud, intervencion social, educación, deporte y empleo, así como a ONGs. Y cuenta con la colaboracion con la Oficina de Igualdad y Violencia de Genero de la Mancomunidad de Sierra de Gata.

