Jornada de plantación del 7 al 9 de noviembre
J. R. N.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00
La jornada de plantación con voluntarios de EVC Árrago se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre. Las salidas tendrán lugar desde ... Badajoz a las 16.00 horas, desde Mérida a las 17.00 horas, y desde Cáceres a las 18.15 horas, con regreso tras la comida del domingo. La actividad será gratuita hasta completar las treinta plazas disponibles. Para más información, las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto por teléfono en 666 445 091 y 924 387 189, o también en el email evcarrrago @gmail.com
