Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Mañana, el hotel AHC Palacio Coria y el Restaurante Huumm serán el escenario de la I jornada de humanización sobre el Cáncer de mama a pie de calle, un evento pionero que busca dar voz a pacientes, familiares y profesionales implicados en la lucha contra esta enfermedad, desde una perspectiva humana y cercana. Organizado por el área de Salud de Coria, el evento pretende generar un espacio de diálogo, sensibilización y apoyo psicosocial a través de testimonios, talleres prácticos y mesas de expertos.