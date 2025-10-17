HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CORIA

Jornada de Humanización sobre el Cáncer de mama

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

J. R. N. Mañana, el hotel AHC Palacio Coria y el Restaurante Huumm serán el escenario de la I jornada de humanización sobre el Cáncer de mama a pie de calle, un evento pionero que busca dar voz a pacientes, familiares y profesionales implicados en la lucha contra esta enfermedad, desde una perspectiva humana y cercana. Organizado por el área de Salud de Coria, el evento pretende generar un espacio de diálogo, sensibilización y apoyo psicosocial a través de testimonios, talleres prácticos y mesas de expertos.

