Jornada dirigida a los mayores de 60 años

J. R N. Con motivo de las fiestas patronales de San Jovita, durante la víspera, el viernes 19 de septiembre, se han programado una jornada de envejecimiento activo destinada a los mayores de los 60 años. El programa contara con una ginkana, un bingo y tute. El último día para poder inscribirse será el próximo lunes en el ayuntamiento carcaboseño.