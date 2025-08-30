HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Científicos han visitado el centro durante las últimas jornadas. ELI

Una jornada cultural en Losar de la Vera aborda la erradicación de la malaria

Eloy García

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:08

Las instalaciones del Centro de Interpretación del Paludismo de Losar de la Vera, ubicadas en la finca El Robledo, acogerán una jornada cultural el 13 de septiembre, que comenzarán con la recepción por parte del alcalde, Antonio Sánchez, y la presentación del libro 'Sadí de Buen: el Lorca de la ciencia', escrito por Manuel García y Pepa Corbacho.

Este médico y científico fue un reconocido parasitólogo por sus esfuerzos en el estudio y erradicación de la malaria en España.

Tras la presentación habrá un coloquio con preguntas del público, la reinauguración de la exposición 'Misión Malaria. Una mirada histórica', y la presentación por parte del doctor Quique Bassat de su colección personal de objetos relacionados con la malaria, acompañada de un vídeo explicativo.

Los organizadores animan a la asistencia, por tratarse de «una ocasión para acercarnos a la historia, la ciencia y la memoria en un espacio único».

