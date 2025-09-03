HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

'Bajada de los Portalillos', ganadora en Deportiva. JESÚS SÁNCHEZ

Jesús Santos vence el concurso de fotografía digital de Aldeanueva de la Vera

Eloy García

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:03

La instantánea 'Iglesia de Mesillas', de Jesús Santos Vergara, ha resultado vencedora del V concurso de fotografía digital 'Callejeando por Aldeanueva'.

Lo ha hecho en la categoría Estampas Penconas, en la que Jesús Véliz Sánchez ha quedado segundo con 'Oteando Mesillas' y Andrea González Fernández tercera con la imagen titulada 'Susurros del Ocaso'.

Por su parte, Jesús Sánchez Véliz ha quedado primero en la categoría Fotografía Deportiva con 'Bajada de los Portalillos'.

Desde el Ayuntamiento destacan que todos los trabajos presentados «han reflejado a la perfección, la belleza de nuestra localidad y de nuestros paisajes».

Se trata de una iniciativa enmarcada en las IX Jornadas Culturales, que también incluyen el II Concurso de Relatos Cortos, que ha ganado Begoña Martínez Novo con 'Mi último viaje', presentado bajo el pseudónimo Charles de la Vera.

