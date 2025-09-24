Jaraíz es designada Villa Europea del Deporte 2026

Pedro Díaz Samino Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, ACES, ha designado a Jaraíz de la Vera Villa Europea del Deporte en 2026, por sus instalaciones deportivas, programas inclusivos y eventos deportivos que promueven la participación de todas las edades y niveles de habilidad.

El jurado reconoce así el compromiso y dedicación al fomento del deporte y la vida saludable que Jaraíz de la Vera promueve entre sus vecinos, que el lunes por la noches estuvieron representados por los clubes y asociaciones locales en el polideportivo municipal, donde tuvo lugar el acto del anuncio de la declaración de Jaraíz de la Vera como Villa Europea del Deporte 2026.

«Este reconocimiento no solo es un honor, sino también un reflejo del espíritu, la pasión y la dedicación que caracterizan a nuestro pueblo. Este logro ha sido posible gracias a la colaboración de todos los componentes del gobierno municipal, sin excluir a ningún partido político.