El japonés Teruhiro Ando gana el XII Certamen de Pintura Laura Otero

La obra 'La ausencia da sentido a la existencia IX', del japonés Teruhiro Ando, ha sido la ganadora del XII Certamen de Pintura Laura Otero, con un premio de 6.000 euros. Una obra con un gran dominio de la perspectiva, que consiste en varias pinturas, una dentro de otra.

La intención Teruhiro Ando, que reside en Toledo y vive en España desde hace 31 años, es conseguir que el observador se sienta dentro del cuadro y se convierta en protagonista.

El autor descubrió el premio Laura Otero el año pasado, sólo que ya había finalizado el plazo de presentación, por lo que decidió estar atento este año para poder presentarse en esta edición.

El segundo premio ha sido para la obra 'Éxodo', de Francisco Domínguez. El premio de 3.000 euros fue recogido por su hermana Nicole Domínguez, puesto que el autor se encontraba en esos momentos en una exposición en París. Su hermana cuenta que Francisco pinta de forma autodidacta desde que era pequeño y, aunque ha presentado obras en el mundo entero, es la primera vez que se presenta al certamen de pintura Laura Otero.

Como curiosidad, el autor conoció por casualidad a la niña protagonista del cuadro, Marta Úbeda Gil, de 7 años de edad, como explica Nicole: «Francisco conoció a la niña en Villa del Campo (Cáceres), donde se acaba de comprar una casa. Decidió fotografiarla junto a su abuelo, de quien es la mano que aparece en la imagen, y posteriormente la convirtió al cuadro».

Y precisamente la pequeña Marta también asistió con su familia, incluido su abuelo, a la gala, por lo que se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche.

Accésit

El accésit de 1.500 euros, dirigido a obras presentadas por artistas extremeños, ha sido para el cuadro titulado 'Por un oído me entra y por otro me sale', cuyo autor es Víctor José Barbero, de Cordobilla de Lácara (Badajoz). El autor explicó que siempre le ha gustado trabajar sobre los refranes y qué quieren decir: «En este caso es un dos por uno: 'Me ha dicho un pajarito' y 'Por un oído me entra y por otro me sale'. Cómo nos afecta el qué dirán, lo que nos han dicho, y cómo nos podemos volver locos si hacemos caso de todo lo que nos dicen».

Durante la gala, que estuvo amenizada por la agrupación musical 'Anam Camerata' y de cuya música son amantes desde el Grupo Laura Otero, la mesa presidencial contó con Eugenio Manzano Otero, consejero delegado del Grupo Laura Otero y presidente de la Fundación Laura Otero; Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar; y el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz, que decidió ceder su sitio a la concejala de Cultura, Gloria Esteban, en su último acto oficial como concejala.

Tras el acto oficial, los asistentes visitaron las 25 obras expuestas en el Palacio Obispo Solís, en las salas El Toril y Los Molinos (primera planta), que estarán abiertas al público hasta el 14 de julio. Cabe destacar que se han presentado 30 obras este año, pero las dos salas disponen de un aforo máximo de 25.