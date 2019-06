Jaime Vega asegura que le falta un voto para «dar un vuelco» en Navalmoral Vega, candidato del PP. :: MAM El candidato popular negocia con otros grupos un gobierno alternativo al de Raquel Medina MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 6 junio 2019, 08:19

Jaime Vega, candidato a la alcaldía por el PP, asegura que tiene el apoyo de ocho concejales -tres más de los cinco del propio PP- y que negocia con un noveno para encabezar un gobierno municipal alternativo al del PSOE, que ganó las elecciones con 7 de 17 ediles.

Vega explicó a HOY que la ronda de contactos que inició tras las elecciones municipales va «estupendamente. De hecho hay mimbres suficientes para garantizar que se puede dar un vuelco y se puede realizar esa alternativa. Estamos todavía en negociaciones, porque hay que limar muchísimas cosas, pero a fecha de hoy pinta muy, muy bien. Y me alegra muchísimo que la gente quiera un consenso para mejorar la política de Navalmoral y hacer una Navalmoral mejor».

¿Con qué apoyos?, le preguntamos. «De los grupos que creen en nosotros, afirma. El nombre no lo voy a decir. Pero sí te puedo decir que a fecha de hoy hay ocho y estamos en negociación para que nos dé el apoyo el que falta».

En ese sentido añade que ha hablado con todas las fuerzas que estarán en la nueva Corporación, y que, en algunos casos, «están reconsiderando las primeras manifestaciones que hicieron, que a lo mejor fueron un poco precipitadas».

Hasta ahora el único que se ha pronunciado con claridad ha sido Joaquín Sarró, de Extremeños, insistiendo que se votará a sí mismo y que no hará pactos con nadie.

Aún así el presidente local del PP cree que «hay partido» y que puede haber esa alternativa que se basa en «una raíz programática, que lo que quiere es coger de cada uno lo mejor. Es un poco la conclusión del debate a ocho que se celebró en el teatro, porque 10 de los 17 concejales están en contra de la política continuista del PSOE. Entre otras cosas porque nos ha llevado al resto del arco a la nada. No ha contado con nosotros para nada, ni con Ciudadanos ni con IU. Ni siquiera ha cumplido los acuerdos plenarios unánimes. La gente está harta del rodillo, que es lo que ha ocurrido esta legislatura. Han tenido un gobierno en el que 'zombificaron' a un elemento de Extremeños, que se adscribió al equipo de gobierno, y al GIN que siempre estuvo con ellos, sin prestar atención a otras sensibilidades».

Por último, Jaime Vega no cree que aquí se apliquen los vetos a nivel nacional, como el de Ciudadanos de no gobernar con Vox ni Podemos. «Nosotros no estamos en clave nacional, si no local, cogiendo lo mejor de cada uno para avanzar ese primer año en hacer una Navalmoral mucho más potente, dinámica e innovadora».

«Es muy difícil, pero es posible, insiste para terminar. Y yo desde luego voy a trabajar para que salga adelante, porque creo que es bueno para Navalmoral. Por eso lo estamos haciendo, por Navalmoral y los moralos».