Jaime Rubio deja de ser párroco de Zarza la Mayor por motivos de salud

J. R. Negro Galán Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Zarza La Mayor se despide de quien ha sido su párroco durante los últimos dos años. Jaime Rubio Pulido se despidió de su puesto por motivos de salud, una situación que le obliga a cambiar de cargo. Por todo ello el alcalde de la localidad cacereña, Félix Bayon Lillo, y el teniente alcalde, Juan José Núñez Estevez, le hicieron entrega de una placa en reconocimiento a su labor y a la huella que deja en todos los vecinos.

Desde el Consistorio zarceño, han hecho pública su carta de despedida y le desean salud y felicidad en su nuevo destino. Rubio Pulido ha escrito estas palabras a las comunidades parroquiales de Acehúche, Zarza la Mayor y Ceclavín.