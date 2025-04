«Isla Valdecañas nos viene muy bien desde el punto de vista del trabajo y de evitar la despoblación»

«Tres personas del pueblo trabajan ahora mismo en el complejo». No parece un número muy elevado, pero Berrocalejo apenas llega a los cien habitantes. « ... Además hay puestos de trabajo indirectos relacionados con Isla Valdecañas», afirma Ángel Pedro Martínez, alcalde de la localidad por el PSOE.

Este pequeño pueblo y El Gordo, que ronda los 350 vecinos, son los núcleos de población más cercanos a la urbanización de lujo. «Estamos súpercontentos», decía Silvia Sarro, alcaldesa del PP de El Gordo, cuando se conoció el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por el que se acordaba conservar lo ya construido en el complejo.

Poco tiempo ha durado esa alegría. El recurso de Ecologistas en Acción ha terminado en la decisión del Supremo de demoler todas las construcciones realizadas en la ZEPA (zona de especial protección para las aves). Si no hay cambios, nada quedará en pie. Una lástima para Martínez. «Nos venía muy bien desde el punto de vista del turismo, del trabajo y de evitar la despoblación», señala el alcalde de Berrocalejo, que apunta que Isla Valdecañas es positiva para su pueblo y también para El Gordo y el conjunto de la comarca.

Por eso, en ambos ayuntamiento eran partidarios de que el complejo turístico se mantuviera en funcionamiento. «Nos parecía que mantener en pie lo que ya estaba construido era el mal menor; siempre hemos defendido la isla y no nos esperábamos esto», concluye Martínez, que prefiere no valorar la sentencia. «Hasta que no sea pública no sabemos nada», añade.

En el complejo

Pesar e incertidumbre es el sentir generalizado entre los cerca de medio centenar de trabajadores que en la actualidad trabajan en Isla de Valdecañas.

Uno de ellos, que prefería conservar su anonimato, explicaba que varias décadas atrás se vio obligado a emigrar ante la falta de trabajo en la zona. Hace algunos años regresó a su tierra al conseguir un empleo en Isla Valdecañas. «Si al final todo esto desaparece… ¿Dónde vamos a trabajar? Está claro que tendré que marcharme de nuevo si quiero seguir pagando los estudios de mis hijos», lamentaba.

Entre otros miembros del personal, la sensación era de incredulidad y estupor ante esta nueva sentencia, ya que son conscientes de que supone un verdadero varapalo para sus proyectos de futuro.

Hasta el control de acceso del recinto llegaron numerosos medios de comunicación a lo largo del día de ayer, tanto regionales como nacionales. El acceso les fue vetado.